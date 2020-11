Speciale energia: Usa, ExxonMobil annuncia licenziamenti e perdita trimestrale di 680 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso ExxonMobil ha annunciato una perdita trimestrale di 680 milioni di dollari e piani di tagli drastici alla spesa, che arrivano appena un giorno dopo aver rivelato piani di licenziamenti importanti. Lo riporta il sito "Axios". Gli annunci segnalano come l'azienda, che negli ultimi anni ha fatto enormi investimenti in espansioni dell'offerta, stia lottando per adattarsi alla nuova realtà del settore. La terza perdita trimestrale consecutiva è inferiore a quella di 1,1 miliardi di dollari nel secondo trimestre, ma l'annuncio sottolinea comunque il difficile percorso del gigante del petrolio, poiché l'azienda ha rivelato tagli dei costi pianificati ancora più profondi. Exxon ha anche detto che ora sta pianificando una spesa in conto capitale da 16 a 19 miliardi di dollari nel 2021, in calo rispetto ai 23 miliardi di dollari di quest'anno (che di per sé era un taglio drastico rispetto ai piani pre-pandemici). La società ha annunciato il licenziamento di 1.900 dipendenti negli Stati Uniti come parte di una più ampia riduzione globale di ben 14 mila unità, che è circa il 15 per cento della loro forza lavoro, inclusi gli appaltatori. (Nys)