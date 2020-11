Speciale energia: Mediterraneo orientale, Turchia estende attività nave Oruc Reis fino al 14 novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia ha nuovamente esteso la missione della nave da esplorazione sismica per la ricerca di idrocarburi Oruc Reis fino al 14 novembre. La Marina militare turca ha diramato un Navtex (avviso ai naviganti) nel quale ha comunicato che la Oruc Reis proseguirà la sua missione fino al 14 novembre. L'annuncio è stato diramato mentre la Turchia e la Grecia hanno mostrato segnali di distensione, con messaggi di reciproca solidarietà, dopo il devastante terremoto che il 30 ottobre ha scosso la città turca di Smirne e l’isola greca di Samos. Il dispiegamento della nave Oruc Reis che è diventata un simbolo della volontà della Turchia di acquisire risorse di gas e petrolio nel Mediterraneo orientale ha intensificato le tensioni con la Grecia negli ultimi mesi. Atene accusa Ankara di violare il diritto marittimo internazionale esplorando le sue acque, in particolare quelle intorno all'isola di Kastellorizo, e ha chiesto sanzioni europee contro Ankara. La Turchia sostiene di avere il diritto di condurre ricerche per la ricerca di idrocarburi in quest'area del Mediterraneo orientale, sostenendo che la presenza della piccola isola di Kastellorizo vicino alla sua costa non è sufficiente per imporre la sovranità di Atene. In un gesto di pacificazione, Ankara ha ritirato la Oruc Reis a settembre, prima di dispiegarla nuovamente il 12 ottobre, estendendo più volte la sua missione da allora. (Tua)