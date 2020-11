Speciale energia: Egitto-Iraq, Il Cairo e Baghdad valutano fornitura petrolio in cambio di progetti di sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto e l'Iraq stanno valutando l’istituzione di un meccanismo che prevede la fornitura di petrolio da parte dell’Iraq in cambio di progetti e iniziative di sviluppo sostenute dall’Egitto. Lo ha annunciato il primo ministro egiziano Mustafa Madbouli in un comunicato stampa diramato in occasione della sua visita in Iraq avvenuta. In occasione dell’Alto comitato egiziano-iracheno organizzato a Baghdad, co-presieduto insieme al premier iracheno Mustafa al Kadhimi, Madbouli ha sottolineato l'importanza di stabilire un meccanismo per a fornitura di petrolio in cambio di progetti per la ricostruzione, che “contribuirebbe alla doppia cooperazione tra i due Paesi”. Il premier egiziano ha assicurato alle controparti irachene che le società di costruzioni egiziane sono pronte ad aiutare a ricostruire e sviluppare le infrastrutture irachene. “Il presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi ha ordinato al governo di sfruttare tutte le competenze egiziane per sostenere l'Iraq in vari campi”, ha dichiarato il primo ministro. (Cae)