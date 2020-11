Speciale energia: ministro Romania, Romgaz vuole acquistare da ExxonMobil 50 per cento giacimento Nettuno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stato romeno vuole rilevare, tramite Romgaz (produttore e fornitore di gas naturale controllato dallo stato rumeno), la partecipazione del 50 per cento al giacimento di gas Nettuno (Neptune Deep), attualmente di proprietà della statunitense ExxonMobil. Lo ha detto il ministro dell'Economia romeno, Virgil Popescu parlando all'agenzia di stampa "Agerpres". In precedenza, il ministro Popescu ha dichiarato in una trasmissione online a EM 360 che i polacchi di Pgnig avevano rinunciato all'idea di acquistare parte del giacimento Nettuno. Popescu ha specificato che i polacchi non hanno fornito alcun motivo per la loro decisione. "Ma lo hanno annunciato le società partner del progetto, Petrom e Romgaz. Non hanno presentato alcun argomento", ha detto il ministro Popescu specificando: "Vorremmo prendere l'intero pacchetto del 50 per cento di ExxonMobil attraverso Romgaz. Abbiamo anche annunciato a Petrom che lo vogliamo comprare". (Rob)