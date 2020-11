Speciale energia: Cdm approva decreti legislativi su importazione metalli, minerali e gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per gli Affari europei Vincenzo Amendola e del ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, ha approvato, in esame preliminare, due decreti legislativi che introducono norme di adeguamento della normativa nazionale, rispettivamente, alle disposizioni del regolamento (Ue) 2017/821, che stabilisce obblighi in materia di diligenza nell'approvvigionamento per gli importatori di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio, e alle disposizioni del regolamento (Ue) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (Ue) n. 994/2010. In particolare - riferisce una nota della presidenza del Consiglio - le novità rigurdano gli obblighi per gli importatori Ue di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio. (Com)