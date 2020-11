Speciale energia: Gabriel (SpD) su Germania-Usa, con Biden presidente cooperazione per idrogeno e Gnl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se Joe Biden, il candidato democratico alla Casa Bianca, vincesse le elezioni presidenziali che si terranno domani, 3 novembre, negli Stati Uniti, sarebbe possibile una collaborazione in materia di energia tra Germania e Usa. È quanto affermato da Sigmar Gabriel, esponente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD), nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Handelsblatt”. In particolare, Gabriel ha chiesto: “Perché non ci uniamo agli Stati Uniti in un'iniziativa congiunta per l'idrogeno, di cui abbiamo bisogno per raggiungere i nostri obiettivi climatici? Perché non creiamo una piattaforma comune per i terminali di gas naturale liquefatto (Gnl)?”. Secondo l'esponente della SpD, “con Biden presidente” degli Stati Uniti, “sarebbe possibile definire di nuovo un campo più ampio di interessi comuni” tra Germania e Usa. Dal 2009 al 2017, Gabriel è stato presidente della SpD, ministro dell'Ambiente dal 2005 al 2009, poi dell'Economia e dell'Energia dal 2013 al 2017, titolare degli Esteri da allora al 2018 e vicecancelliere dal 2013 al 2018. Dal 26 giugno 2019, Gabriel è presidente della Atlantik-Bruecke (“Ponte Atlantico”), associazione fondata ad Amburgo nel 1952 allo scopo di favorire l'atlantismo e la collaborazione tra Germania e Stati Uniti. (Geb)