Romania: ministero Esteri, è essenziale regolarità elezioni in secondo turno presidenziali in Moldova

- È essenziale che il secondo turno delle elezioni presidenziali in Moldova si svolga in piena trasparenza e in conformità con gli standard europei e internazionali, nonché con i principi democratici. E' quanto si legge in un comunicato del ministero degli Esteri della Romania. Secondo i rappresentanti del ministero, Bucarest continuerà a monitorare tutte le valutazioni sul campo degli osservatori elettorali nazionali e internazionali e non esiterà a segnalare eventuali carenze nel processo elettorale. Lo stesso messaggio sottolinea l'importanza del rispetto degli standard e dei principi di voto. "La Romania è convinta che la volontà dei cittadini, liberamente espressa dal voto, sia l'unica che garantisce la legittimità di un tale processo politico all'interno di uno Stato democratico e avverte che qualsiasi deviazione da questi standard e principi può avere un impatto negativo sulla legittimità delle elezioni", si legge nel comunicato. Allo stesso tempo, i rappresentanti del ministero ricordano che la Romania "sostiene con forza il percorso europeo della Moldova, l'unica in grado di offrire ai propri cittadini la prosperità che merita". Al secondo turno si confronteranno l'ex premier Maia Sandu e il presidente uscente Igor Dodon. (Rob)