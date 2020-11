Lukashenko: "Non sono contrario a una visita del Papa ma serve un accordo confessionale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente bielorusso, Aleksandr Lukashenko, ha dichiarato di aver discusso con papa Francesco della formazione dei sacerdoti cattolici direttamente nel Paese per evitare che ne arrivino altri dall'estero. "Abbiamo costruito molte chiese, e a volte non ci sono abbastanza preti. Ma la Chiesa ortodossa non sta portando sacerdoti dall'estero, come fanno altre religioni. E di questo ho parlato con il Papa, sia con quello attualmente in carica, sia con il suo predecessore, ha detto Lukashenko, citato dall'agenzia di stampa “Belta”, durante un incontro con i leader religiosi. "Come possiamo accogliere sacerdoti dalla Polonia, quando lo Stato polacco, profondamente cattolico, ha preso una netta posizione contro la Bielorussia", ha detto Lukashenko.Il presidente ha aggiunto di non essere contrario a una possibile visita del Papa nel Paese, ma dovrebbe esserci accordo tra le due confessioni religiose su questo argomento. "Non mi dispiace che il Papa, per non parlare del nostro patriarca, possa recarsi qui in visita. Ma dovrebbe esserci un accordo generale su questo tema. Questo non dovrebbe causare una scissione irreparabile", ha detto il presidente.Lukashenko considera inopportuna "qualsiasi allusione" o discorso sul fatto che “il Papa arriverà quasi in incognito". "Naturalmente, (nel caso di una visita) arriveranno cattolici da tutta Europa, è un dato di fatto”, ha detto ribadendo tuttavia che non sarà lo Stato ad agire in autonomia senza il sostegno della Chiesa ortodossa. “Non siamo stati scismatici e non lo saremo", ha sottolineato Lukashenko. (Rum)