Covid: Misiani, misure intermedie meno utili di quelle ridotte nel tempo, non credo servirà chiusura uguale a marzo

- Le misure intermedie prolungate "sono meno utili che misure efficaci ridotte nel tempo". Lo dice a Rai Radio1, ospite di "Un Giorno da Pecora", il viceministro dell'Economia Antonio Misiani. "Non credo, però - aggiunge - sarà necessario fare un lockdown come quello di marzo-aprile. Bisogna tenere il più possibile a riparo i luoghi di lavoro, e per la scuola fare la Dad dove è possibile farla e lasciare quella in presenza per i primi gradi della scuola". (Rin)