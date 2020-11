Venezuela: covid, autorità confermano 312 nuovi contagi e tre decessi in 24 ore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dai primi di giugno, l'emergenza sanitaria viene gestita con uno schema "7+7" presentato come strategia di controllo del virus senza congelare del tutto il paese. Si tratta di alternare una settimana di "quarantena radicale", durante la quale possono muoversi solo i lavoratori impiegati in settori ritenuti indispensabili e chi abbia bisogno di comprare medicinali e alimenti, e una settimana di relativo rilassamento delle restrizioni al movimento. Di recente, il governo ha ampliato il numero di attività per le quali è consentito il movimento, aggiungendo alcune zone turistiche, parchi divertimenti, strutture e complessi alberghieri e vinerie. Le settimane "aperte" non riguardano peraltro tutto il territorio nazionale, ma solo le zone con minore trasmissione di contagio mentre in alcune zone come il Distretto capitale e l'adiacente stato di Miranda si osserva una flessibilità parziale. (segue) (Vec)