Covid: Fidanza (Fd'I), me lo sono preso anche io, bisogna fare di più per separare positivi e negativi

- "E così alla fine me lo sono preso anch’io. Sto bene, sintomi pochi e già finiti, ma una riflessione la voglio fare: viaggio su e giù per l’Europa, incontro migliaia di persone (sempre con le precauzioni del caso), ma alla fine me lo sono preso mentre ero in isolamento a casa, da un familiare positivo. Bisogna(va) fare di più per separare positivi e negativi, perché se no ce lo passeremo a vicenda ancora per mesi. Chiaro, no?". Lo scrive sul suo profilo Facebook Carlo Fidanza, europarlamentare di Fratelli d'Italia annunciando di essere risultato positivo al Covid.(Rem)