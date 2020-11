Covid: Meloni, collaborazione? Pd e M5s votino risoluzione buonsenso centrodestra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al presidente del Consiglio Giuseppe Conte che oggi alla Camera si appella alla collaborazione tra tutte le forze politiche Fratelli d'Italia risponde che, "nella risoluzione presentata da tutto il centrodestra e che si voterà tra poche ore, ci sono oltre 20 punti con altrettante priorità e proposte puntuali per affrontare questa delicata fase". Lo scrive su Facebook la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni che elenca: "Una serie di misure, dal trasporto pubblico al sistema sanitario, per recuperare i ritardi accumulati finora e scongiurare la prospettiva di un nuovo lockdown; garanzia dell’addebito diretto dei ristori sui conti correnti di tutti i lavoratori, anche autonomi, danneggiati dalle nuove limitazioni e l’assicurazione di un rimborso del 75 per cento del fatturato mensile dichiarato nel 2019 per le imprese con meno di 50 dipendenti; intervento dello Stato a copertura dei costi fissi e stop alla logica dei bonus e ristori una tantum; potenziamento dell’assistenza domiciliare e dei servizi in favore degli anziani per consentire loro, su base volontaria, di limitare le occasioni di esposizione al rischio contagio". (segue) (Rin)