Speciale energia: Cina, consumo gas naturale in aumento del 3,6 per cento rispetto allo scorso anno

- Il consumo di gas naturale della Cina è aumentato del 3,6 per cento anno su anno a 230,95 miliardi di metri cubi nel periodo gennaio-settembre. Lo ha reso noto la Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma cinese (Ndrc). La Cina ha promosso l'uso efficiente e su larga scala del gas naturale in settori quali i combustibili industriali, la produzione di energia e i trasporti. Con l'inizio della stagione invernale di riscaldamento delle regioni del nord della Cina, il mercato del gas naturale vedrà aumentare la domanda. "La commissione lavorerà per garantire una produzione stabile di gas naturale e promuovere la costruzione di reti di gas e impianti di stoccaggio", ha spiegato il portavoce dell'Ndrc Meng Wei. (Cip)