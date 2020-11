Speciale energia: prezzi petrolio in calo dopo annuncio aumento produzione in Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi del petrolio hanno fatto registrare nuovi cali in quella che si presenta come una settimana particolarmente delicata per il settore, a seguito dell’ondata di nuove restrizioni in Europa per contenere la pandemia di Covid-19 e dell’annuncio da parte della compagnia libica National Oil Corporation (Noc) di un aumento della produzione a 800 mila barili. Il West Texas Intermediate con consegna a dicembre è sceso del 4,6 per cento a 34,14 dollari al barile sul New York Mercantile Exchange, mentre i contratti scambiati sul Brent con consegna a gennaio sono scesi del 2,7 per cento a 36,46 dollari sulla borsa Ice Futures Europe al livello più basso degli ultimi cinque mesi. Il ritmo della ripresa della produzione libica continua a sorprendere gli operatori del settore e fare pressioni sull’alleanza tra i Paesi Opec e i produttori al di fuori del Cartello (Opec+) sul mantenimento di tagli profondi alla produzione per contenere il crollo dei prezzi del petrolio. La produzione giornaliera in Libia ha raggiunto nel fine settimana gli 800.000 barili al giorno e il Paese punta a raggiungere un output di 1,3 milioni entro l'inizio del 2021, secondo quanto affermato dal presidente della Noc Mustafa Sanallah, a fronte di una produzione di soli 100.000 barili al giorno registrata a inizio settembre. A ciò si aggiungono le misure restrittive avviati da vari Paesi europei. Il primo ministro britannico Boris Johnson ha annunciato un blocco parziale per l'Inghilterra durante il fine settimana, con la maggior parte dei paesi dell'Europa occidentale che devono già affrontare restrizioni più severe. (Nys)