Spagna: ambasciatore Guariglia in visita a Palma di Maiorca, dove risiedono 15 mila italiani

- L'ambasciatore d'Italia in Spagna, Riccardo Guariglia, si è recato in visita istituzionale a Palma di Maiorca, capoluogo dell'Isola di Maiorca, dove risiedono almeno 15 mila connazionali. Accompagnato dal console onorario, Alessio Paoletti, l'ambasciatore ha incontrato il sindaco della città, Jose Hila Vargas, e ha avuto contatti con altre autorità dell'isola. Nel corso degli incontri si è discusso della numerosa e variegata comunità italiana, ben integrata nel tessuto locale, e delle modalità per rafforzare la cooperazione bilaterale italo-spagnola a Palma di Maiorca e, più in generale, nelle Isole Baleari, ivi incluso il settore culturale. Secondo dati spagnoli, sono circa 30 mila gli italiani stabilmente residenti alle Isole Baleari (Maiorca, Minorca, Ibiza e Formentera), di cui più della metà a Maiorca. Molto numerosi sono anche i turisti italiani che, in periodi normali, visitano le Isole Baleari. (Spm)