Kosovo: Thaci discute con leader partiti delle prossime ammnistrative a Podujeve e Mitrovica Nord (2)

- La Commissione elettorale centrale del Kosovo ha annunciato nei giorni scorsi l'avvio delle pratiche per la presentazione delle liste dei partiti politici e dei candidati indipendenti che intendono partecipare alle elezioni straordinarie per il sindaco di Mitrovica Nord. La scadenza per presentare le candidature è fissata al 30 ottobre. Per quanto riguarda le elezioni straordinarie in un altro comune del nord del Kosovo, Podujeva, la Commissione elettorale centrale ha certificato lo scorso febbraio l'iscrizione di tre candidati: Naim Fetahu del Partito democratico del Kosovo (Pdk), Nexhmi Rudari della Lega democratica del Kosovo (Ldk) e Shpejtim Bulliqi del Movimento Vetevendosje. (segue) (Alt)