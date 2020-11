Balcani: Sassoli, l'Albania è esempio per "fronte unito" contro l'antisemitismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Albania ha organizzato per il 28 ottobre il primo forum dei Balcani contro l’antisemitismo. Secondo quanto riferisce la stampa locale, il forum dei Balcani contro l’odio antiebraico si è svolto virtualmente a causa della pandemia del Covid-19. Oltre al premier albanese Edi Rama, sono intervenuti il presidente del Parlamento europeo David Sassoli e il segretario di Stato Usa Mike Pompeo. Hanno partecipato inoltre rappresentanti politici di paesi balcanici e dello Stato ebraico: tra questi il presidente del parlamento albanese Gramoz Ruci e gli omologhi di Israele, Kosovo, Macedonia del Nord e Montenegro, rispettivamente Yariv Levin, Vjosa Osmani, Talat Xhaferi e Aleksa Becic. "Tutte le nazioni che nel corso della storia hanno protetto gli ebrei dallo sterminio e li sostengono contro l’antisemitismo hanno il diritto di essere fieri. Ma noi albanesi abbiamo delle ragioni in più per esserlo perché l’Albania fu il solo paese d’Europa dove gli ebrei furono messi sotto protezioni e salvati durante la Seconda guerra mondiale. La nostra patria, l’Albania, in tempi difficili è stata la patria degli ebrei", ha dichiarato Ruci spiegando il sostegno di Tirana all'iniziativa. (Res)