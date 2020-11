Kosovo-Bosnia: colloquio tra premier Hoti a presidente di turno Dzaferovic, focus su visti e riconoscimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Kosovo, Avdullah Hoti, ha intrattenuto oggi una conversazione telefonica con il presidente di turno della presidenza tripartita della Bosnia-Erzegovina, Sefik Dzaferovic. Hoti ha ringraziato Dzaferovic per la sua iniziativa sul riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo e chiesto di continuare gli sforzi per la Bosnia-Erzegovina per concedere al più presto i visti per i cittadini del Kosovo. Il capo del governo di Pristina ha affermato che il Kosovo è pronto a prendere in considerazione l'apertura di uffici di collegamento tra i due paesi, nonché l'approfondimento della cooperazione in settori quale l'istruzione e la cultura. Lo scorso 15 ottobre la presidenza tripartita bosniaca non è riuscita a raggiungere il consenso unanime nell'accettare il riconoscimento del Kosovo. Dzaferovic, il membro bosniaco della presidenza e Zeljko Komsic, membro croato della presidenza, hanno votato a favore, mentre Milorad Dodik, rappresentante serbo, ha votato contro. (segue) (Alt)