Germania: Covid, ministro della Difesa Kramp-Karrenbauer in isolamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per essere venuta a contatto con un persona positiva al coronavirus, il ministro della Difesa tedesco, Annegret Kramp-Karrenbauer, presidente dimissionaria dell’Unione cristiano-democratica (Cdu), si è posta oggi in isolamento fiduciario. Come reso noto dal ministero della Difesa tedesco, il contatto risulta avvenuto otto giorni fa. Nel frattempo, Kramp-Karrnbauer non ha accusato sintomi ed è risultata negativa al test per il coronavirus. A scopo precauzionale, il ministro della Difesa tedesco trascorrerà i prossimi sei giorni in isolamento, così da completare le due settimane di quarantena obbligatorie in Germania per chi ha avuto contatti con gli infetti o sia stato contagiato dal virus Sars-Cov-2. (Geb)