Cina: Covid, avviato terzo ciclo di test di massa nella prefettura di Kashi nello Xinjiang (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Wang Guangfa, esperto di malattie respiratorie presso il primo ospedale dell'Università di Pechino, ha dichiarato al giornale che i test ripetuti sono un modo per rintracciare i falsi negativi e le persone che si trovavano ancora nel periodo di incubazione della malattia. Nelle ultime 24 ore il numero totale di infezioni esistenti nello Xinjiang è 280, di cui 57 casi confermati, nove in condizioni gravi. I casi confermati sono stati individuati nella contea di Shufu mentre gli asintomatici provenivano dalla contea di Shufu e dalla vicina contea di Akto nella Prefettura autonoma di Kizilsu. Il 27 ottobre Kashi ha completato i test su 4,7 milioni di residenti in quattro giorni. I test non hanno rilevato altre infezioni oltre all'epidemia a grappolo correlata alla fabbrica nella contea di Shufu. Il sequenziamento genico virale ha anche escluso il possibile collegamento tra l'epidemia di Kashi e una precedente diffusa nella capitale Urumqi a luglio. (segue) (Cip)