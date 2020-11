Cina: Covid, avviato terzo ciclo di test di massa nella prefettura di Kashi nello Xinjiang (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il secondo ciclo di test dell'acido nucleico per i residenti di Kashi e gli stretti contatti che vivono nei villaggi vicini della Prefettura autonoma di Kizilsu è stato completato sabato 31 ottobre in tre giorni. Tra i nuovi casi, 46 provenivano dalla contea di Shufu e i restanti 15 provenivano da due villaggi della contea di Akto, nella Prefettura autonoma di Kizilsu. Esperti cinesi hanno affermato che queste nuove infezioni potrebbero essere il risultato di pazienti nel periodo di incubazione o di falsi negativi nei test dell'acido nucleico. "Normalmente, le infezioni da Covid-19 vedono una diminuzione graduale in sette giorni e un notevole calo in circa 14 giorni se le misure anti-epidemiche sono accurate ed efficaci", ha detto Wang. (Cip)