Conte: "Nei reparti di terapia intensiva non stiamo subendo una pressione insostenibile "

- In questo momento, il sistema non sta subendo "una insostenibile pressione nei reparti di terapia intensiva". Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nelle sue comunicazioni nell’Aula della Camera sull'evoluzione della situazione sanitaria ed economica derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19. "Piuttosto", ha continuato il premier, "registriamo un crescente, preoccupante affollamento nei restanti reparti, con particolare riguardo alle terapie sub-intensive ed all’area medica in generale". All'inizio del suo intervento, il premier ha osservato che l’interlocuzione con il Parlamento ed il pieno coinvolgimento delle forze politiche costituiscono passaggi fondamentali. Secondo il premier "la costante evoluzione, molto repentina, del quadro epidemiologico richiede decisioni da prendere con la massima speditezza speditezza".(Rin)