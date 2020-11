© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci lascia un artista poliedrico impegnato nel teatro e nel cinema, un grande attore, un uomo con grandissime qualità. Il mondo della cultura perde uno dei suoi maggiori protagonisti in un momento particolarmente difficile per tutti noi. Sentiremo la sua mancanza". Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. (Com)