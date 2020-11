Migranti: nel fine settimana sbarcano in 56 nel sud della Sardegna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ultimi sono arrivati nella notte: 7 migranti sbarcati a Teulada rintracciati dai Carabinieri di Giba mentre si dirigevano a piedi verso Sant'Arresi. In Sardegna è stato un fine settimana caratterizzato da ben cinque sbarchi per un totale di 56 migranti che hanno preso terra sulle coste dell'Isola. Stavolta non soltanto i "soliti" algerini ma anche migranti dall'Africa centrale. Il primo arrivo risale alle 20 di sabato: un natante con 13 stranieri a bordo, segnalato da Frontex, è stato trasferito al porto di Sant'Antioco. I Carabinieri della compagnia di Carbonia hanno proceduto con le identificazioni. All'alba del primo novembre i carabinieri stavano perlustrando il litorale di Porto Pino quando si sono imbattuti in altri 12 immigrati: algerini, maschi adulti, che vagavano a piedi. Mentre li identificavano hanno visto arrivare un altro barchino che trasportava altri 12, tutti algerini. Intorno alle 13 a Sant'Antioco è stato rintracciato un gruppo di stranieri, 12 in tutto, di cui solo 3 algerini, 3 del centro Africa, 3 ghanesi, un nigeriano, un maliano e uno del Burkina Faso. Sono stati tutti trasferiti al centro di accoglienza di Monastir. (Rsc)