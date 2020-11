Covid: Conte, se ci fossero ripensamenti proposta tavolo con opposizioni resta immutata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al momento, la proposta di un tavolo con le opposizioni è stata rifiutata. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nelle sue comunicazioni nell’Aula della Camera sull'evoluzione della situazione sanitaria ed economica derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19. "Se ci fossero ripensamenti", ha continuato il premier, "confermo che la proposta del governo permane immutata. La proposta non sottintende confusione dei ruoli: il governo è stato e rimarrà sempre pienamente consapevole delle decisioni che ha assunto ed assumerà per permettere in sicurezza il Paese". (Rin)