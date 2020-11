Ambiente: M5s su bonus mobilità, da domani via a rimborsi e buoni sconto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La misura introdotta dal ministro Costa consentirà di richiedere il rimborso del veicolo, o del servizio di sharing, già acquistato dopo l'entrata in vigore del bonus, il 4 maggio scorso, o di produrre un buono che dà diritto allo sconto per il futuro acquisto, per il quale – compatibilmente con la disponibilità di fondi – c'è tempo fino a fine anno. Basterà avere lo scontrino parlante, o la fattura, per ottenere il rimborso. Mentre, per chi intende acquistare, da domani in poi potrà emettere il buono per l'acquisto da presentare al venditore (la validità del buono è di 30 giorni dall'emissione tramite piattaforma). Ricordiamo che il buono è accessibile fino a esaurimento dei fondi disponibili e fino al 31 dicembre 2020. Per accedere alla piattaforma web è necessario di munirsi dell'identità digitale Spid. Basteranno pochi passaggi sul sito dedicato e il gioco è fatto!Già dal 19 ottobre le imprese che vendono veicoli e servizi di sharing si stanno registrando sulla piattaforma dedicata, in modo che possiate trovarle pronte per il vostro acquisto. (Rin)