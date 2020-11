© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante l’incontro in videoconferenza con i rappresentanti delle Regioni, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha auspicato "la più stretta collaborazione tra tutte le istituzioni dello Stato". Il presidente, a quanto si apprende, "non è entrato nel merito delle misure concrete" che dovranno essere varate con il nuovo Dpcm per contenere i contagi da coronavirus. (Rin)