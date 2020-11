Covid: terminata riunione governo con Regioni, Anci e Upi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' terminata la riunione in videocollegamento tra i ministri per gli Affari Regionali Francesco Boccia e della Salute Roberto Speranza con la Conferenza delle Regioni, Anci e Upi sulle ulteriori misure restrittive da adottare contro il covid, in vista del nuovo Dpcm che il premier Giuseppe Conte sta illustrando alla Camera. All'incontro ha partecipato anche il commissario all'emergenza Covid, Domenico Arcuri, ed esponenti della Protezione Civile. (Rin)