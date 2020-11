Scuola: Lombardi (M5s), basta scaricabarile sul problema dell'aumento dei contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Troppo comodo scaricare sulla scuola il problema dell'aumento dei contagi, quando le falle nel sistema, molto più gravi, sono altrove, e si rivelano con drammaticità nell'inefficienza nella gestione dei trasporti e della sorveglianza sanitaria". Lo scrive in un post su Facebook la capogruppo del Movimento 5 stelle al consiglio regionale del Lazio Roberta Lombardi. "In Italia, nelle 65.000 scuole riaperte a settembre, al 6 ottobre sono stati individuati casi di positività solo in 1.212 istituti, vale a dire il 2 per cento. E nel 93 per cento dei casi è stata riscontrata la positività di un solo alunno che non ha trasmesso il virus a compagni e docenti. Lo stesso presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, ha dichiarato che l'ambito scolastico rappresenta il 3,8 per cento di tutti i contagi". (segue) (Rer)