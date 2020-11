Scuola: Lombardi (M5s), basta scaricabarile sul problema dell'aumento dei contagi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Far pagare alle famiglie le inefficienze della politica e della cattiva amministrazione, significa mettere la testa sotto la sabbia per non ammettere l'incapacità delle Regioni e dei Comuni nel potenziamento dei mezzi pubblici e per non riconoscere l'inadeguatezza della sanità territoriale che già soffriva di forti carenze e per la quale da marzo scorso non si sono visti provvedimenti seri per renderla più efficace", continua nel suo post Roberta Lombardi. "E allora basta con questo rimbalzo di responsabilità, perché la scuola, oltre ad essere un luogo molto più sicuro di altri, è imprescindibile per lo sviluppo armonico dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze e va garantita in presenza per non rendere ancora più acute le difficoltà delle famiglie già pesantemente gravate dall'emergenza sanitaria che sta sconvolgendo la quotidianità. Che sia chiaro una volta per tutte che i contagi in ambito scolastico non sono la causa, ma l'effetto della pandemia", ha concluso l'esponente del Movimento 5 stelle. (Rer)