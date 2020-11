Nagorno-Karabakh: presidente azerbaigiano Aliyev, sforzi mediatori internazionali sono stati vani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli sforzi dei mediatori internazionali per aiutare a risolvere il conflitto in Nagorno-Karabakh non hanno portato alcun risultato. Lo ha detto oggi il presidente dell'Azerbaigian Ilham Aliyev in un intervento trasmesso dall'emittente “AzTv”. "Il nostro territorio è occupato da 30 anni. Gli sforzi dei mediatori internazionali sono stati vani. Abbiamo assistito a tentativi di prolungare, congelare il conflitto e rendere permanente l'occupazione", ha detto Aliyev.(Rum)