Camera: mercoledì audizione Brusaferro su prevenzione e risposta a Covid 19

- Mercoledì 4 novembre, alle ore 8,30, la Commissione Affari sociali svolge l'audizione, in videoconferenza, di Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanità, sul Rapporto dell'Istituto superiore di sanità e del Ministero della Salute: "Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale" e sullo stato attuale del monitoraggio e del tracciamento dei contagi. Lo riferisce l'ufficio stampa di Montecitorio, secondo cui l'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. (Rin)