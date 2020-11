Covid: positivo viola isolamento per inveire sotto casa conoscenti, denunciato 19enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 19enne italiano è stato denunciato a Milano per resistenza a pubblico ufficiale e per l'articolo 260 del testo unico delle leggi sanitarie dopo aver violato l'isolamento domiciliare al quale era sottoposto in quanto positivo al Covid-19. Intorno alle 17.45 di domenica pomeriggio gli agenti delle volanti del commissariato Mecenate sono intervenuti a Ponte Lambro in via degli Umiliati dove era segnalato un giovane molesto urlare dalla strada fuori da un condominio. Quando i poliziotti hanno cercato di bloccarlo, il giovane si è opposto ed è stato quindi immobilizzato. Dagli accertamenti è emerso che il 19enne, nonostante fosse contagiato al coronavirus, fosse uscito di casa per andare a inveire contro dei conoscenti residenti nel palazzo per questioni sentimentali. Per riaccompagnare il ragazzo a casa è stato necessario il trasporto in ambulanza.(Rem)