© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì 4 novembre, alle ore 13,30, la Commissione Affari costituzionali svolge l'audizione, in videoconferenza, di Giacomo Lasorella, presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge in materia di disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi. Lo rende noto l'ufficio stampa di Montecitorio. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv (Com)