Covid: Conte ringrazia ministro della Difesa per la gestione dell’emergenza

- Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nel corso delle comunicazioni nell’Aula della Camera sull'evoluzione della situazione sanitaria ed economica derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha ringraziato il ministro della Difesa Lorenzo Guerini per quanto le Forze armate stanno facendo per la gestione dell’emergenza, citando i 19 Drive Through Difesa (Dtd) schierati nell'ambito dell'operazione Igea, il Policlinico Militare Celio, gli ospedali da campo militari dispiegati in varie zone del Paese, medici e infermieri. (Rin)