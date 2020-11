India: coronavirus, solo il 6,8 per cento dei casi è attivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’India continua ad occupare una tra le prime posizioni globali nella classifica delle guarigioni di individui positivi al coronavirus. Lo riferisce la stampa locale, evidenziando i dati da cui emerge un rapido calo dei casi attivi, che ad oggi sono 5,619 milioni, appena il 6,83 per cento del totale. L’India ha registrato oggi, 2 novembre, ben 53.285 pazienti ristabiliti, e 45.231 nuovi contagi. Il ministero della Salute indiano ha evidenziato tramite una nota che “nell’arco di appena due mesi, la percentuale di casi attivi si è ridotta di oltre tre volte”. Dall’inizio della pandemia, la capacità di diagnosi in India è aumentata di diverse volte: ad oggi 2.037 laboratori effettuano tamponi sul territorio nazionale. Il ministero della Salute ha evidenziato che l’80 per cento dei 45.231 nuovi casi sono concentrati in 10 Stati dell’Unione. (Inn)