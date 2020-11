Romania: Fitch conferma il rating a "BBB-" con prospettiva negativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia di rating Fitch ha confermato il rating sovrano della Romania a "BBB-" con prospettiva negativa, l'ultimo livello della categoria sul grado di investimenti raccomandata. Secondo Fitch, il rating della Romania è sostenuto dal livello moderato del debito pubblico, nonché dal Pil pro capite e dagli indicatori sulla governance e lo sviluppo umano, superiori a quelli di altri paesi che beneficiano del rating di categoria "BBB". Questi elementi positivi sono, però, controbilanciati da un ampio deficit di bilancio e di conto corrente. Gli analisti di Fitch anticipano che il deficit pubblico della Romania potrebbe raggiungere un massimo storico del 9,5 per cento del Pil entro la fine di quest'anno, a causa della rapida crescita delle spese causata della pandemia, dell'aumento delle pensioni, dell'accelerazione della spese di capitale e del calo dei redditi. L'agenzia prevede che il deficit pubblico diminuirà al 6,8 per cento nel 2021 e al 4,5 per cento nel 2022, come effetto della crescita dei redditi e dell'eliminazione delle misure di sostegno. (Rob)