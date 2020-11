Francia: ministro Giustizia, estensione dispositivi per radicalizzati che escono di prigione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo francese prevede di estendere entro la fine dell'anno i "dispositivi" già esistenti per i terroristi radicalizzati che escono di prigione. Lo ha detto in un'intervista rilasciata al quotidiano "Le Figaro" il ministro della Giustizia francese, Eric Dupond-Moretti. Le autorità stanno affrontando anche il dossier riguardante le espulsioni degli stranieri schedati con la lettera "S", che indica persone sospettate di rappresentare una minaccia, ma ci sono delle "procedure diplomatiche complesse con dei paesi che rifiutano di prendere i loro cittadini", spiega il ministro. In merito alla lotta di contenuti che incitano all'odio su Internet, Dupond-Moretti spiega che Parigi sta lavorando a livello europeo e che tra i principali obiettivi c'è quello che prevede la rimozione di contenuti entro un'ora dalla pubblicazione. (Frp)