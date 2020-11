Imprese: commercialisti, Commissione europea lancia sportello unico doganale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La crisi del coronavirus - hanno aggiunto dal Consiglio e dalla Fondazione dei commercialisti - ha evidenziato ancora di più l'importanza di disporre di processi doganali agili, ma al tempo stesso robusti. Per questo, la Commissione europea ha lanciato lo Sportello unico doganale, una iniziativa da sviluppare nell'arco dei prossimi dieci anni e che, attraverso una cooperazione rafforzata tra le autorità di frontiera, consentirà di agevolare gli scambi commerciali, migliorare i controlli e ridurre gli oneri amministrativi per le imprese. Infine, sono state rese note in queste ore le risultanze dell'ultima riunione del Consiglio direttivo della Bce, che ha sostanzialmente lasciato invariati i tassi e la politica di acquisto titoli e iniezioni di liquidità, rimandando le nuove misure a dicembre quando, alla luce delle nuove proiezioni macroeconomiche, potrà riconsiderare le misure messe in campo per sostenere l'economia". (Ren)