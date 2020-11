Regno Unito: secondo “The Sun” il principe William ha contratto il Covid ad aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principe William "ha lottato per la sua vita" dopo essere stato colpito dal Covid-19. A riferirlo il tabloid “The Sun”, secondo cui il duca di Cambridge avrebbe mantenuto segreta la sua diagnosi perché non voleva allarmare la nazione. L'erede al trono, 38 anni, ha contratto il virus nei giorni di aprile dopo che il padre, il principe Carlo e il primo ministro Boris Johnson sono risultati positivi. William avrebbe detto a una persona a lui vicina: "Stavano succedendo cose importanti e non volevo preoccupare nessuno". Il duca sarebbe stato curato da medici di palazzo e avrebbe seguito le linee guida del governo isolandosi nella casa di famiglia Anmer Hall, nel Norfolk. Secondo una fonte del “Sun”, "William è stato colpito abbastanza duramente dal virus” tanto che “a un certo punto stava lottando per respirare, quindi ovviamente tutti intorno a lui erano piuttosto in preda al panico”. (Rel)