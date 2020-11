Proietti: Polizia di Stato, non dimenticheremo la sua straordinaria umanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Gigi Proietti "che ha insegnato a milioni di persone l’arte del cinema, della televisione e del teatro, dell’allegria e della vita, il nostro profondo grazie. La Polizia di Stato non dimenticherà mai la sua straordinaria umanità di uomo che quando il Paese ha chiamato, ha risposto con la sua indimenticabile voce con il suo orgoglio di anziano responsabile e coraggioso". È quanto si legge in un post su Facebook alla pagina della Polizia di Stato che ricorda l'occasione in cui Gigi Proietti, morto stanotte a Roma, ha realizzato un video rivolto agli anziani per sensibilizzare sui temi dell'emergenza sanitaria. "Ha lanciato un appello che ha dato sollievo a tanti suoi coetanei che come lei sono e saranno bene prezioso dell’Italia, da custodire con tutte le forze, come il ricordo che lei ci lascia. Alla sua famiglia l’abbraccio di tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato", conclude il post.(Rer)