Regno Unito: cancelliere Sunak, quarantena terminerà il 2 dicembre "per legge"

- Il cancelliere dello Scacchiere britannico, Rishi Sunak, ha dichiarato in un'intervista all'emittente televisiva "Bbc" che la nuova quarantena nazionale, che entrerà in vigore a partire da questo giovedì, terminerà 4 settimane più tardi, il 2 dicembre, "per legge". Il cancelliere ha sottolineato come queste regole siano temporalmente limitate, aggiungendo che il governo si aspetta che le restrizioni siano sufficienti per "fare il lavoro che devono". Sunak ha dichiarato inoltre che alla fine delle quattro settimane l'Inghilterra tornerà al precedente sistema di controllo dei contagi "a tre livelli", su base regionale. La dichiarazione di Sunak arriva in seguito alla dichiarazione di un altro membro del governo, Micheal Gove, rilasciata alla stampa nella giornata di ieri, secondo cui il governo potrebbe estendere la quarantena a seconda di come sarà il livello dei contagi al termine delle quattro settimane di restrizioni.(Rel)