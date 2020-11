Proietti: assessore Cultura Roma, se ne va pezzo della città e del teatro, perdita dolorosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi non c'è più un pezzo di Roma, un pezzo del teatro: nel giorno del suo 80esimo compleanno ci ha lasciato Gigi Proietti. Una perdita per tutti noi romani difficile e dolorosa da accettare". Lo dichiara in una nota Luca Bergamo, vicesindaco di Roma con delega alla Crescita culturale. "Ha fatto parte delle nostre vite e ci ha fatto emozionare con il suo genio artistico in teatro, tv e cinema - aggiunge -. Mi stringo ai familiari e agli amici in questo momento difficile. Ha interpretato, incarnando lo spirito della nostra città, la nostra società, facendosi amare bel al di là dei suoi confini. Era un mattatore, un attore. Ironico, intelligente, capace, cinico, brillante con una capacità di far ridere fino alle lacrime tutti, da nord a sud, grandi e piccoli. Senza ironia e senza risate, senza leggerezza, si attraversa la vita con più difficoltà. Gigi Proietti ci ha accompagnato così nelle nostre vite - conclude - rendendo tanti momenti più lievi e tante volte facendoci ragionare su temi più profondi". (Com)