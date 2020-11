Polonia: Lewica non sosterrà il progetto di legge presidenziale sull'aborto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo parlamentare della coalizione di sinistra Lewica non sosterrà il progetto di legge sull'aborto presentato dal presidente della Polonia, Andrzej Duda. Lo ha dichiarato la deputata Joanna Scheuring-Wielgus, intervistata dall'emittente radiofonica "Tok Fm". A suo avviso la proposta di compromesso fatta da Duda e "le sue iniziative servono solamente ad appiattire la situazione e silenziarla". Lewica "non aderisce alla proposta e di certo non si inchinerà di fronte ad essa", ha continuato la deputata. Secondo un sondaggio condotto da United Surveys per il quotidiano "Dziennik Gazeta Prawna" e l'emittente radiofonica "Rmf Fm", il 60 per cento dei polacchi non appoggia la proposta presidenziale. Lo fa soltanto il 30 per cento, mentre il 10 per cento dei cittadini si dice indeciso. (segue) (Vap)