Polonia: Lewica non sosterrà il progetto di legge presidenziale sull'aborto (2)

- Venerdì scorso il presidente della Polonia, Andrzej Duda, ha presentato al Sejm, la camera bassa del parlamento, una proposta di legge in materia di aborto. "La sentenza della Corte costituzionale del 22 ottobre che ha ritenuto incompatibile con la costituzione una delle tre motivazioni che consentono l'aborto legale in Polonia ha alimentato enormi emozioni in seno alla società. Personalmente condivido il punto di vista per il quale il cosiddetto aborto eugenetico non è in linea con la costituzione e l'ho detto più volte pubblicamente", scrive il presidente in una nota. "Il diritto alla vita è un valore che occorre tutelare senza distinzioni tra bambini abili e disabili, per esempio quello con sindrome di Down", continua il comunicato. Tuttavia la sentenza ha reso incostituzionale e dunque impossibile "l'aborto in situazioni di grave e letale malformazione del feto, nelle quali è noto che il feto non è in grado di sopravvivere dopo il parto". Alla luce di ciò, afferma Duda, "ho deciso di presentare al Sejm un progetto di legge" che restituisca alle donne polacche la possibilità di interrompere volontariamente la gravidanza in questo caso, "laddove gli esami prenatali o altre premesse mediche indichino con alta probabilità che il feto nascerà morto o gravato da una malattia incurabile o una malformazione che lo porterà direttamente e ineluttabilmente alla morte". (Vap)