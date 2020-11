Senegal: presidente Sall presenta nuovo governo "di apertura", integrate numerose figure dell'opposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Senegal, Macky Sall, ha annunciato la composizione del nuovo governo, una squadra che include diversi esponenti dell'opposizione ed è per questo stata considerata "di apertura" dai media locali. Tramite il portavoce della presidenza, Seydou Guèye, il capo dello Stato ha giustificato il primo rimpasto effettuato dalla sua elezione a febbraio del 2019 affermando che la nuova squadra tiene conto "dell'attuale contesto della pandemia Covid-19 e dei suoi effetti" e si propone di "imprimere una dinamica costruttiva di innovazione, trasformazione, di risultati e cambiamenti necessari per accelerare l'emergere del Senegal”. Per proseguire in modalità accelerata di fronte alla crisi sanitaria ed economica che sta colpendo il suo Paese, il capo dello stato senegalese ha deciso di separarsi alcuni pesi massimi della sua squadra e di integrare sette nuove figure: fra queste, "nella dinamica del consenso derivante dal dialogo politico", ha proseguito Guèye, rientrano alcuni influenti politici di opposizione - quali l'ex primo ministro Idrissa Seck, nominato presidente del Consiglio economico, sociale e ambientale, o Oumar Sarr, scelto per la guida del ministero delle Miniere e della Geologia - mentre personaggi di peso del partito presidenziale Alleanza per la Repubblica (Apr), come il ministro degli Esteri Amadou Ba e quello degli Interni, Aly Ngouille Ndiaye, ma anche l'ex premier Aminata Touré, non sono stati confermati. Da 32 ministri e 3 segretari di stato, il governo è passato a 33 ministri e 4 segretari di stato, con una manovra che - ha dichiarato il portavoce Guèye - ha "significativamente ringiovanito la squadra".(Res)