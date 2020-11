Imprese: Nexi avvia trattativa in esclusiva per fusione con Nets

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nexi ha annunciato oggi di aver concordato con il gruppo Nets un periodo di esclusiva di dieci giorni per raggiungere un accordo vincolante di fusione. Stando al relativo comunicato stampa, l'operazione tra i due gruppi, attivi nel settore dei pagamenti digitali in Europa, si inquadrerebbe nel processo di consolidamento che sta interessando il comparto sul piano europeo e globale già avviato con l'annunciata operazione di fusione tra Nexi e Sia. Le linee condivise, prosegue la nota, prevedono la fusione di Nets in Nexi e implicano una valutazione delle due società sulla base di un approccio "iso-multiplo", ovvero sulla base dello stesso multiplo calcolato sull'Ebitda atteso per il 2020: l'operazione sarà realizzata attraverso uno scambio azionario, con impegni di lock up di lungo periodo per gli azionisti di Nets (incluso Hellman & Friedman), e non prevede un ulteriore indebitamento da parte di Nexi. La struttura, spiega la nota, consentirà agli azionisti di entrambe le società di beneficiare appieno di importanti sinergie industriali - stimate a circa 150 milioni di euro. (segue) (Com)