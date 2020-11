Imprese: Nexi avvia trattativa in esclusiva per fusione con Nets (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'operazione, prosegue la nota, darebbe vita ad un player europeo nel settore dei pagamenti digitali, con livelli di scala, tecnologia, competenze e portafoglio prodotti senza precedenti in grado di servire una grande varietà di clienti: una "ulteriore opportunità di creazione di valore per tutti gli azionisti di Nexi, che andrebbe a consolidare la forza del gruppo e le sue prospettive grazie alla diversificazione geografica, un ampio portafoglio di prodotti e servizi, una rafforzata esposizione al commercio elettronico e una minore concentrazione in termini di clienti". A fronte degli importanti benefici industriali, prosegue la nota, l'operazione gode del sostegno degli azionisti di riferimento di Nexi e Nets inclusa Cdp Equity, confermata come azionista di riferimento anche nell'ambito della fusione tra Sia e Nexi. Quest'ultima, si legge nel documento, rimane impegnata nel ricercare nuove opportunità di crescita e a portare a termine la fusione con Sia, in linea con i termini e le tempistiche precedentemente annunciate al mercato. (Com)