Aerospazio: Asi, sono 20 anni che l'uomo abita nello spazio

- Sono passati venti anni da quando il primo equipaggio si è insediato a bordo della Stazione spaziale internazionale (Iss); da allora è stata permanentemente abitata. Un laboratorio tra le stelle costruito modulo dopo modulo tra il 1998 e il 2011 fino a quando lo space shuttle, il mezzo più pratico per portare i pezzi in orbita, è andato in pensione. Lo riferisce oggi un comunicato stampa dell'Agenzia spaziale italiana (Asi). È da sempre considerata come l’opera ingegneristica più ardita che l’uomo abbia mai concepito dai tempi delle piramidi egizie. Un posto di lavoro unico al mondo (anzi al di fuori del mondo) dove, utilizzando lo stato di microgravità meglio conosciuta come assenza di peso, si possono fare esperimenti altrimenti impossibili. Dall’orbita a circa 400 chilometri di quota si studiano, tra le altre cose, la fisiologia umana, la biologia, si osservano la Terra e l’Universo lontano. Uomini, strutture ed esperimenti che parlano molto italiano. Oltre il 40 per cento dei moduli della parte occidentale sono stati costruiti a Torino dalla Thales Alenia Space grazie al memorandum sottoscritto nel 1997 i tra l’Agenzia spaziale otaliana e la Nasa. Un’intesa che ha permesso all’Italia, unico paese europeo, ad avere un doppio acceso allo sfruttamento del grande laboratorio orbitale e di avere voli supplementari di astronauti. (segue) (Com)