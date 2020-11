Aerospazio: Asi, sono 20 anni che l'uomo abita nello spazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i diversi moduli e laboratori uno su tutti spicca per le sue caratteristiche di innovazione e bellezza: la Cupola. Sette finestre affacciate sul mondo che conferiscono alla Iss il privilegio di uno sguardo panoramico verso la Terra che non può avere uguali in nessun altro posto. La cupola non è solamente una finestra sul mondo ma è anche il luogo dove gli astronauti hanno la giusta visuale per manovrare il braccio meccanico per agganciare le navicelle automatiche in arrivo. Si aggiungono a questa realizzazione i moduli logistici Leonardo, Donatello e Raffaello frutto del made in Italy tecnologico. Il loro compito era quello di fare la spola, trasportati nella stiva dello shuttle, per costruire e trasferire sulla Iss materiale vario. Moduli impeccabili secondo la Nasa che ha richiesto che Leonardo nel 2011 fosse lasciato permanentemente agganciato alla Stazione spaziale. L’Italia è divenuto così l’unico paese europeo ad avere con la Nasa un rapporto di rilievo tanto da essere di nuovo in campo per la futura stazione spaziale in orbita lunare per il programma Artemis. Grande come un campo di calcio la Iss con i suoi 400 chilometri di altezza dalla superficie terrestre ‘corre‘ a una velocità di circa 28.00 chilometri orari portando le sue 450 tonnellate a compiere il giro della Terra ogni 90 minuti. Ogni giorno gli astronauti e cosmonauti assistono a 16 albe e 16 tramonti. “Immagini che danno forti emozioni da togliere il fiato” a detta dei loro racconti. Come riferimento lassù hanno l’orario di Greenwich che è più o meno a metà strada tra gli Usa e la Russia i principali contributori che negli anni ’60 rivaleggiavano per conquistare la Luna. (segue) (Com)